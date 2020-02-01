«Ъ» назвал размер взятки арестованного замглавы ГУ уголовного розыска МВД

Заместителя главы главного управления уголовного розыска МВД России Евгения Кузина обвинили в получении взятки на сумму в 25 млн рублей. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил Кузина в СИЗО на два месяца по обвинению в получении крупной взятки.

Издание сообщает, что по этому делу также арестовали экс-сотрудника ФСБ Игоря Фролова. По данным следствия, он является посредником.

В газете отмечают, что Кузину и Фролову заплатил некий Миро Телоян, которого считают родственником Аслана Усояна (Дед Хасан), за то, чтобы против него не заводили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Замглавы ГУ уголовного розыска МВД России обвинили в крупной взятке

— Взятка от «вора в законе»: в Москве задержан полковник МВД