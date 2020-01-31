Замглавы ГУ уголовного розыска МВД России обвинили в крупной взятке
close
Заместителю главы главного управления уголовного розыска МВД России Евгению Кузину предъявили обвинение в крупной взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- службу Пресненского суда.
Уточняется, что Кузин является заместителем начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, которые вызвали большой общественный резонанс.
Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой».