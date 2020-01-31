Янчуков объявил о скором запуске Наседкино

Основатель золотодобывающей компании «Мангазея Майнинг» Сергей Янчуков рассказал о скором завершении строительства самого масштабного предприятия — рудника Наседкино.

Добыча золота в России остается перспективным делом, уверен Янчуков.

На этой неделе на главном месторождении его компании начался завершающий этап строительства золотодобывающего предприятия. Его старт ознаменовал плановый пуск электроэнергии по вновь построенной линии электропередач 110 кВ Давенда-Наседкино.

По информации, рудник Наседкино к краевой электросети подключили специалисты «Россети Сибирь» в Забайкалье. Теперь решился вопрос с обеспечением вахтового поселка постоянной электроэнергией.

Золотодобывающему дивизиону «Мангазея Золото» принадлежат также рудники в районах Савкино и Кочковское Забайкальского края. Разработка Савкино стала одним из первых проектов на территории опережающего развития (ТОР), которая была создана указом правительства в 2019 году.

Наседкино— самый масштабный проект «Мангазея Майнинг». Сам Янчуков называет его ключевым в золотодобывающем бизнесе. Предприятие построено с использованием самых современных материалов и технологий. К строительству подошли основательно – щебень для бетона везли из другого региона, чтобы обеспечить морозостойкость фундамента.

Запустить рудник, как рабочий объект, планируется весной.

Совокупные вложения ГК «Мангазея» в проект месторождения Наседкино оцениваются в 13,6 млрд рублей. По международной классификации запасы рудника Наседкино превышают 19 тонн золота. Ежегодно на новом месторождении ГК «Мангазея» будет перерабатывать 1 млн тонн руды и извлекать до 3 тонн золота.

Предприятие сможет обеспечить до 600 рабочих мест, большую часть которых займут местные жители.