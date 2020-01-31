Посол ФРГ обозначил срок запуска «Северного потока - 2»
Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» ожидается не позднее первого квартала 2021 года, сообщает ТАСС.
На встрече со студентами Уральского федерального университета Гайр заявил, что обсуждал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, что реализация проекта должна быть закончена в конце 2020 — первом квартале 2021 года.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток — 2» и осудила американские санкции, из-за которых подрядчики проекта были вынуждены остановить работы.
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