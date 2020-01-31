Госдеп: сохранение транзита газа через Украину сдерживает российскую агрессию

Госдепартамент США считает сохранение транзита российского газа через территорию Украины «сдерживающим фактором против дальнейшей агрессии» со стороны России. Об этом говорится в опубликованных на сайте Госдепа материалах к визиту госсекретаря США Майка Помпео на Украину.

В документе утверждается поддержка Соединенными Штатами энергетической независимости Украины. Эта поддержка выразилась, в частности, в санкциях США в отношении компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток – 2».

Данный шаг, по заявлению Госдепа, подчеркивает содействие США сохранению транзита газа через Украину.

20 декабря в результате трехсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии был подписан протокол, предусматривающий подписание транзитного договора на 5 лет, выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине и отказ сторон от взаимных претензий.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, который включает в себя санкции против России, в том числе против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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