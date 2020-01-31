Российские аэропорты запускают услугу онлайн-заказа товаров из duty free
Московский аэропорт Домодедово запустил площадку для онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free), сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В настоящее время пассажиры могут заказать более 4 тысяч товаров сети Heinemann Duty Free на сайте Домодедово со скидкой в 7%. Планируется также внедрение функции коллективных заказов.
Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково также планирует запуск собственной онлайн-площадки для предварительного заказа товаров из duty free до начала летнего сезона воздушных перевозок. В настоящее время подобная услуга доступна на сайте оператора Dufry, заявили в пресс-службе аэропорта.
Кроме того, возможность реализации подобного проекта оценивается в аэропорту Шереметьево.
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