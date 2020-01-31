Российские аэропорты запускают услугу онлайн-заказа товаров из duty free

Московский аэропорт Домодедово запустил площадку для онлайн-заказов из магазина беспошлинной торговли (duty free), сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В настоящее время пассажиры могут заказать более 4 тысяч товаров сети Heinemann Duty Free на сайте Домодедово со скидкой в 7%. Планируется также внедрение функции коллективных заказов.

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково также планирует запуск собственной онлайн-площадки для предварительного заказа товаров из duty free до начала летнего сезона воздушных перевозок. В настоящее время подобная услуга доступна на сайте оператора Dufry, заявили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, возможность реализации подобного проекта оценивается в аэропорту Шереметьево.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Шереметьево планирует открыть новый терминал С в начале 2020 года

— «Аэрофлот» запустит масштабную программу оснащения самолетов интернетом

— «Победа» назвала причины повышения цен на билеты из-за рубежа