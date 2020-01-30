Прокуратуре Токио выдан ордер на арест экс-бойца спецназа США за организацию побега Гона

Прокуратуре Токио выдан ордер на арест экс-бойца спецназа США Майкла Тейлора и его помощника Джорджа Зайека за организацию побега экс-главы альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона. ,Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, американцам может быть предъявлено обвинение в укрывательстве преступника. Кроме того, выписан второй ордер на арест самого Гона за то, что он незаконно покинул территорию Японии.

Известно, что Тейлор много лет служил в специальном подразделении армии Соединенных Штатов, после этого он основал фирму в сфере безопасности.

Зайек работал с Тейлором на протяжении более десяти лет.

19 ноября 2018 года Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он покинул страну без разрешения японских властей. В настоящее время Карлос Гон находится в Ливане.

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