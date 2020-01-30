Трутнев отметил рост цен на жилье в Приморье после введения «дальневосточной ипотеки»

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что наибольшее количество заявок на «дальневосточную ипотеку» отмечено в Приморье, при этом в регионе фиксируется рост цен на жилье, передает «Интерфакс».

По его словам, в Приморье зарегистрировано уже 1768 заявок.

Трутнев отметил, что обязательно будет обсуждаться вопрос, как снизить риски повышения стоимости жилья.

Программа «Дальневосточная ипотека» реализуется по поручению главы государства Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на покупку жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «Дальневосточный гектар».

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