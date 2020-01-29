Калинин предлагает закрепить в Конституции обязательность отчета ЦБ перед Госдумой

Член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин предложил прописать в Конституции обязанность Центрального банка предоставлять Государственной Думе отчет о своей деятельности по поставленным депутатами вопросам.

«Председатель ЦБ по Конституции назначается Государственной Думой, было бы правильно предусмотреть периодическую отчётность, по аналогии с ежегодным отчётом Правительства. Такая норма усилит статус Государственной думы и будет способствовать развитию парламентаризма. Более того будем настаивать, чтобы поправка говорила о способе отчетности – не формально о достигнутых показателях ЦБ, а отчет Банка по поставленным Государственной Думой вопросам. Считаем, что такая норма позволит сблизить задачи и цели независимого Центрального банка и задачи по росту благосостояния жителей России. Это бы позволило ЦБ доводит информацию о реализуемой денежно-кредитной политике до депутатов и граждан и минимизировать возможную критику», — отметил он.

Калинин обратил внимание, что органы местного самоуправления включаются в единую систему публичной власти в Российской Федерации. Для этого он предложил изменить подход к гарантиям осуществления местного самоуправления и предусмотреть вместо гарантии компенсации дополнительных расходов гарантии достаточности обеспечения работы органов местного управления.

На заседании Общественной палаты Республики Крым, где в среду обсуждали предложенные президентом России поправки в Конституцию, также был затронут вопрос, о том, что предусмотренная законопроектом формулировка требований к кандидатам в президенты (требование о постоянном проживании в Российской Федерации не менее 25 лет) должна учитывать также время проживания граждан на территориях, которые были приняты в состав России.

Также Калинин предложил закрепить в Конституции право законодательной инициативы уполномоченных при президенте Российской Федерации по правам человека, по правам ребенка, по защите прав предпринимателей по вопросам их ведения. «Одной из задач уполномоченных совершенствование законодательства Российской Федерации в установленной сфере деятельности. Однако, сейчас самостоятельного права законодательной инициативы у уполномоченных нет», - отметил президент «ОПОРЫ РОССИИ».

По итогам общественного обсуждения все предложения будут обобщены, рассмотрены рабочей группой и подготовлены в виде поправок к законопроекту, внесенному президентом России.