В России изменится потребительская корзина

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что набор и количество продуктов в потребительской корзине изменится, передает ТАСС.

Он пояснил, что в корзине появятся продукты здорового питания.

Котяков напомнил, что новая потребительская корзина будет создана к 1 января 2021 года.

Министр отметил, что это приведет к изменению методики подсчета прожиточного минимума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости пересмотра потребительской корзины в России. .Он отметил, что в настоящий момент овощи, фрукты, рыба и мясо не занимают в ней должного места, большая же часть отдана хлебобулочным изделиям.

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