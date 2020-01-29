Официальный курс евро снизился на 55 копеек

Официальный курс доллара и евро на среду, 29 января, снизился, гласят данные ЦБ России.

Согласно официальному курсу, который установил ЦБ РФ, курс доллара снизился на 43,65 коп. до 62,3934 руб.

В свою очередь, курс евро уменьшился на 55 коп. и составил 68,6764 руб.

При этом стоимость бивалютной корзины упала на 48,7 коп. — 65,2208 руб.

На открытии торгов в среду рубль незначительно поменялся к доллару.

Узнать курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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