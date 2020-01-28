Суд в Элисте отменил постановление о розыске Елены Батуриной

Городской суд Элисты принял решение отменить постановление о розыске вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и предпринимательницы Елены Батуриной. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на инициатора уголовного дела против нее Эренцена Манжеева, а также представителя Батуриной Геннадия Теребкова.

Манжеев отметил, что дело о клевете передано для рассмотрения по существу в мировой суд.

Кроме того, факт отмены розыска Батуриной подтвердил Теребков.

«Решение о розыске было настолько беспрецедентно незаконным и безосновательным, что его отмена и вынесение отдельного постановления в отношении самого судьи о грубом нарушении законодательства и прав Елены Батуриной является очевидно правильным», — заявил Теребков.

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