Мутко получил пост гендиректора госкомпании «Дом.РФ»
close
Бывший вице-премьер Виталий Мутко стал гендиректором госкомпании «Дом.РФ». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на его представителя.
Ранее чиновника освободили от должности заместителя председателя правительства по вопросам строительства и регионального развития.
«Да, мы подтверждаем эту информацию», — заявил по поводу назначения Мутко его представитель.
Как известно, госкомпания «Дом.РФ» появилась в 1997 году. Ее целью является развитие рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: