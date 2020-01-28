Директора всех сахарных заводов Белоруссии были задержаны силовиками

Директоров всех четырех сахарных заводов Белоруссии задержали сотрудники силовых ведомств республики. Об этом сообщает портал tut.by, ссылаясь на анонимные источники.

Согласно информации издания, всего было задержано 11 человек. Среди них — директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

Отмечается, что также фигурантом этого дела стал руководитель Белорусской сахарной компании (трейдера белорусских сахарных заводов в России) Дмитрий Кириллов.

Как стало известно, расследованием дела занялся Комитет государственной безопасности.

Пока данный комитет и силовые ведомства республики не дали комментариев на этот счет.

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