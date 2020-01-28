Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в четвертом квартале 2019 года на уровне 10 тыс. 609 рублей, сообщает ТАСС.

Для трудоспособного населения его размер составит 11 тыс. 510 рублей. Для пенсионеров — 8 тыс. 788 рублей - для пенсионеров, говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

Во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию. Согласно проекту поправок, Конституция будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума.