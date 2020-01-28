Эксперт пояснил, как Россия будет обслуживать туристов из Китая

Исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов рассказал о том, как будет осуществляться обслуживание групп туристов из Китая в России. Об этом пишет РИА «Новости».

В первую очередь он подтвердил, что новые китайские группы более не будут прибывать на территорию России. Безвизовые списки туристов из Китая, которые уже были заверены, аннулируют.

Однако группы гостей из КНР, которые уже находятся в РФ, будут пребывать на территории запланированный период и смогут перемещаться по Москве и Санкт-Петербургу, а также между городами.

Агамов также добавил, что покидать России китайские туристы смогут только согласно расписанию.

До этого стало известно, что туроператоры РФ временно прекращают прием организованных групп из КНР.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.