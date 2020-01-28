Назван размер прибавок к пенсии по системе ГПП

Гарантированный пенсионный план (ГПП) может принести россиянам в среднем 16,5 тыс. рублей прибавки к пенсии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании FinExpertiza.

Таким, по мнению экспертов, будет показатель, если откладывать по ГПП 6% от своего дохода на протяжении 30 лет.

При этом, наибольшими прибавки будут у жителей Москвы. Согласно подсчетам, они составят 32,7 тыс. рублей. Почти на такую же сумму смогут увеличить свою ежемесячную пенсию жители Сахалина — на 30 тыс. рублей.

Наиболее низкие прибавки ожидают тувинцев, здесь жители за указанный срок смогут накопить их в размере 7,8 тыс. рублей.

По подсчетам компании, при накоплении дополнительных 6% и получении по ним капитализации средняя пенсия в России составит две третьих от уровня средней зарплаты, которую получал человек.

Эксперты закладывали в расчеты доходность в 6,7% годовых, которую должны приносить инвестированные негосударственными фондами средства по ГПП.