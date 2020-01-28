«Красное и Белое» проверит сообщения об утечке персональных данных клиентов
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Компания «Красное и Белое» проверяет сообщения об утечке персональных данных ее клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
В пресс-службе отметили, что тщательно следит за конфиденциальностью данных клиентов.
«Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа», — сказали в компании.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о том, что обнародована база данных со списком участников программы лояльности «Красного и Белого».
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