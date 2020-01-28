Иностранные компании обогнали российские по полученным налоговым льготам

67% компаний несырьевых отраслей промышленности в России получают налоговые льготы. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследования Deloitte и Центра стратегических разработок.

Лидируют по численности льгот компании-экспортеры, а в отраслевом разрезе — химические предприятия.

Наиболее выделяется химическая промышленность — на 9 п.п. выше среднего показателя по всем отраслям. Меньше других получают налоговые льготы производители автомобилей.

При этом отмечается, что иностранные предприятия пользуются налоговыми льготами чаще отечественных (75% против 65%) и в основном выбирают региональные инвестпроекты — на 16 п.п. чаще, чем российские.

В опросе участвовало 108 компаний их отраслей металлургии, автопрома, химпрома и производства промышленного оборудования.