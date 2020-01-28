Средняя сумма автокредита достигла исторического максимума в России

В России средняя сумма автокредита достигла исторического максимума за 2019 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Так, в прошлом году российские банки выдали рекордный объем автокредитов – 615 млрд рублей. В 2018 году эта сумма равнялась 512,5 млрд рублей.

Отмечается, что в 2019 году средняя сумма автокредита выросла почти на 9,2% — до 769 тысяч рублей, что является историческим максимумом.

По итогам последнего месяца минувшего года средний размер ссуды на покупку автомобиля поставил рекорд, показав за год рост на 9,6% — до 845 тысяч рублей. Всего за декабрь 2019 года банки выдали автокредитов на 62,1 млрд рублей, что является максимальным показателем с 2015 года.

При этом эксперты отмечают, что подобного роста автокредитования в 2020 году ждать не стоит.

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