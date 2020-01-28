В России спрогнозировали подорожание молока и мяса на 12%

В России может подорожать на 12% мясная и молочная продукция в этом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ.

По словам замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра Виктории Павлюшиной, рост цен на продукты животного происхождения будет связан с повышением стоимости сырья, электричества, газа и других услуг, необходимых для производства.

Отмечается, что с 1 ноября 2019 года молочная продукция была включена в ряд товаров, которые подлежат обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) в системе «Меркурий».

С 1 июня 2020 года будет введена цифровая маркировка этого товара, что может создать повышенную нагрузку на производителей, так как придется устанавливать дополнительное оборудование.

Помимо мяса и молока в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло из-за повышения на него спроса в энергетической и автомобильной промышленности, а также из-за увеличения с 1 октября 2019 года НДС на данный товар. Отмечается, что пальмовое масло содержится в шоколаде, вафлях, глазури, печенье, картофельных чипсах.

Кроме того, прогнозируется подорожание гречневой крупы на 5-6% в связи с сокращением посевов гречихи.

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