В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Она сказала, что страховые пенсии работающим пенсионерам индексируются. Этот вопрос будет конкретизирован в федеральном законе.

Кроме того, в предлагаемых изменениях впервые будут раскрыты принципы формирования системы пенсионного обеспечения.

С 2016 года в России они индексировались только неработающим пенсионерам.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости внесения ряда изменений в Конституцию, например, требований к кандидату на пост главы государства, а также срок его нахождения на посту.

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