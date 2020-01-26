Китай запретил торговлю дикими животными по стране из-за вспышки коронавируса

Китайское министерство сельского хозяйства и лесного управления запретило торговать дикими животными на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на платформах электронной торговли страны из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Как говорится в распоряжении, любые места, где разводят диких животных, должны быть изолированы, а перевозка таких животных должна быть запрещена.

Отмечается, что запрет вступает в силу с воскресенья, 26 января.

Вирус, которым заразились более 2000 человек во всем мире, убил уже 56 человек в Китае. По данным агентства, очаг коронавируса был найден на рынке морепродуктов в Ухани, где незаконно продавали диких животных.

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