Cамолет Boeing 777X закончил первый испытательный полет

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Boeing 777X Boeing 777X
Boeing 777X
Reuters

Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет. Об этом сообщает сайт американской корпорации Boeing.

Отмечается, что лайнер в течении четырех часов летал над американским штатом Вашингтон.

Как уточняется, самолет осуществил вылет из аэропорта в районе города Эверетт, а потом совершил посадку в воздушной гавани в Сиэтле.

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