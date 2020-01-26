Cамолет Boeing 777X закончил первый испытательный полет
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Лайнер Boeing 777X завершил первый испытательный полет. Об этом сообщает сайт американской корпорации Boeing.
Отмечается, что лайнер в течении четырех часов летал над американским штатом Вашингтон.
Как уточняется, самолет осуществил вылет из аэропорта в районе города Эверетт, а потом совершил посадку в воздушной гавани в Сиэтле.
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