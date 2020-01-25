Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

Новый самолет Boeing 777X приступил к первому испытательному полету, трансляция ведется на сайте компании Boeing.

Лайнер вылетел из аэропорта рядом с городом Эверетт в штате Вашингтон.

Модель 777X была презентована в марте 2019 года, лайнер заявлен как самый крупный и эффективный с точки зрения расхода топлива широкофюзеляжный самолет. Ранее испытательный полет воздушного судна неоднократно откладывался по различным причинам.

Испытания новой модели проходят на фоне кризиса компании Boeing, связанного с выводом из эксплуатации самолетов 737 MAX после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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