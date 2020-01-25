Путин поручил проверить расходование средств на лесоустройство

Президент России Владимир Путин поручил Счетной палате и Генпрокуратуре проверить эффективность расходования бюджетных средств на проведение лесоустройства с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Счетной палате РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года», — говорится в документе.

Соответствующий оклад необходимо предъявить до 30 апреля.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генпрокурор Игорь Краснов выбраны ответственными по данному поручению.