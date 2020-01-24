В самолетах Bek Air нашли скрепленные скотчем детали и протекающие двигатели

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После падения пассажирского лайнера, которое произошло 27 декабря 2019 года под Алматой, в ходе проверок самолетов авиакомпании Bek Air, был выявлен ряд нарушений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника безопасности полетов Авиационной администрации Казахстана Линду Орледи.

По ее словам, на самолетах протекали двигатели.

«Была обнаружена течь масла с двигателей. Инспекторы обнаружили тазы под всеми двигателями, куда стекало масло, чтобы оно не протекало через фюзеляж», — рассказала Орледи.

Она отметила, что данное нарушение не было указано в журналах.

Кроме того, по словам Орледи, в одном лайнере при осмотре было найдено отслоение стекла на окне в кабине пилотов, что тоже не зафиксировали в соответствующих документах.

Также руководитель авиационной администрации заявила, что инспекторы обнаружили во всех самолетах металлический, а не специальный — авиационный скотч на сервисных люках, который был при этом со следами износа.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан упал в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. Согласно последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

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