Лукашенко обвинил Москву в давлении на Минск при помощи налогового маневра

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва использовала налоговый маневр в нефтяной отрасли с целью надавить на Минск. Об этом сообщает агентство «БелТА».

По мнению белорусского лидера, подобные шаги со стороны России угрожают институту президентства суверенной Белоруссии.

«Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть я не хочу», — подчеркнул Лукашенко.

Он также отметил, что причиной разногласий между странами является требование российской стороны к белоруской платить цену за нефть больше, чем мировая.

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