Платеж за получение накопленной пенсии могут сократить в разы

Минфин и Центробанк продолжают работать над совершенствованием законопроекта о новом варианте накопительной пенсионной системы — гарантированном пенсионном плане (ГПП). Об этом пишут «Известия».

Система предусматривает два способа получения денег: пенсионный план с многолетними выплатами и снятие накоплений сразу, при этом заплатив НДФЛ. Данный ограничитель поставлен с целью возможности получения людьми прибавки к основной пенсии. Получая всю сумму, ее можно слишком быстро потратить.

Однако Минфином рассматривается еще один вариант. При нем плата за выход из системы ГПП может оказаться ниже предполагаемой изначально. Сейчас решается вопрос того, каким образом будет взиматься налог на доходы физических лиц (НДФЛ): либо со всей забираемой человеком суммы, сформированной в системе гарантированного пенсионного плана, либо только с инвестиционного дохода.

Большинство экспертов поддерживают второй вариант.

Отмечается, что новую редакцию законопроект опубликуют в феврале, а сама система будет активирована в 2022 году.

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