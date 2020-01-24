ЦБ отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»

close
Anton Belitsky/Global Look Press

Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», город Саратов). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Лицензия отозвана из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов.

По величине активов, согласно данным рейтинга РИА «Новости», банк занимал 179-е место в банковской системе России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Банк России отозвал лицензию у московского банка

Центробанк отозвал лицензию у Кранбанка

Центробанк аннулировал лицензию у Невского народного банка