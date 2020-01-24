ЦБ отозвал лицензию у «Нижневолжского коммерческого банка»
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Банк России с 24 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Нижневолжского коммерческого банка» (АО «НВКбанк», город Саратов). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Лицензия отозвана из-за нарушения кредитной организацией федеральных законов.
По величине активов, согласно данным рейтинга РИА «Новости», банк занимал 179-е место в банковской системе России.
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