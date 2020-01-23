Экс-министра труда и социальной защиты назначили главой Пенсионного фонда

close
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин
Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывший министра труда и социальной защиты Максим Топилин стал председателем правления Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий указ был подписан премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Ранее стало известно, что Топилин не получил должности в новом кабмине.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Мединский, Топилин, Орешкин и Скворцова не получили должности в новом кабмине

Назначены новые главы Минэкономразвития и Минтруда

Новое правительство: кто ушел и кто остался