Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

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Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной... Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной...
Илья Питалев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что данное поручение дано в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

Кроме того, Минтруду поручено до 11 февраля 2020 года подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, и озвучены имена девяти заместителей премьер-министра. Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев сохранили свои посты вице-премьеров. Также вице-премьерами стали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко, экс-заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук, экс-заместитель Министра экономического развития Виктория Абрамченко и экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку.

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