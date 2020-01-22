Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда. Об этом сообщается на сайте правительства.

Уточняется, что данное поручение дано в целях реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 15 января 2020 года.

Кроме того, Минтруду поручено до 11 февраля 2020 года подготовить изменения в бюджет Пенсионного фонда на 2020 год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов.

Ранее 21 января был назначен новый кабмин, и озвучены имена девяти заместителей премьер-министра. Юрий Борисов, Татьяна Голикова и Юрий Трутнев сохранили свои посты вице-премьеров. Также вице-премьерами стали генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Дмитрий Чернышенко, экс-заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Алексей Оверчук, экс-заместитель Министра экономического развития Виктория Абрамченко и экс-заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Дмитрий Григоренко.

Президент России Владимир Путин назначил Мишустина премьер-министром 16 января, после того как кабмин Дмитрия Медведева в полном составе ушло в отставку.

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