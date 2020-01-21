Bloomberg: в офисах Mitsubishi в Германии прошли обыски

В Германии полиция и прокуратура провели обыски в семи офисах японской автомобильной компании Mistubishi Motors в связи с «дизельным скандалом». Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, обыски прошли также в офисах компании Continental AG, которая специализируется на поставках автозапчастей.

Отмечается, что причиной проверок стало расследование прокуратуры Франкфурта-на-Майне в отношении японского производителя. Так, по версии следствия, два дизельных двигателя Mitsubishi могли иметь специальное оборудование, позволяющее управлять показателями выбросов вредных веществ в выхлопных газах.

В конце июля 2019 года прокуратура Мюнхена обвинила экс-главу компании Audi, входящей в состав Volkswagen, Руперту Штадлеру в связи с данным скандалом. В прокуратуре утверждают, что менеджер знал о фальсификации показателей выбросов вредных веществ программным оборудованием на машинах концерна, но никак не препятствовал этому. Тогда же Volkswagen был оштрафован прокуратурой Брауншвейга на €1 млрд из-за данного скандала.

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