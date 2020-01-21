США призвали ливийскую нацкомпанию NOC незамедлительно восстановить добычу нефти

Посольство США в Ливии призвало ливийскую Национальную нефтяную корпорацию (NOC) безотлагательно восстановить добычу нефти для благосостояния местного населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что приостановление операций Национальной нефтяной корпорации (NOC) угрожает усугублению чрезвычайной гуманитарной ситуации в Ливии...», — говорится в сообщении.

Ранее National Oil Corporation сообщал, что командование Ливийской национальной армии распорядилось закрыть основные порты побережья залива Сирт. Среди них — Эс-Сидра, Рас-Лануф, Марса-эль-Брега, Эз-Зувайтин и Эль-Харига.

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