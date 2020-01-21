Лукашенко рассказал, к чему будет стремиться в закупках нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что доля поставок российской нефти в Белоруссию должна составлять 30-40% от необходимых республике объемов сырья. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что остальную часть будут завозить из Балтики, Украины и, возможно, из Казахстана.

Он сказал, что в данный момент альтернатива пoставкам российской нефти в полном объеме отсутствует. При этом, Белоруссия настроена диверсифицироваться.

Лукашенко видит идеальный расклад по поставкам нефти следующим образом: 30-40% — из России, другие 30% — из Балтики, еще 30% — через Украину.

По его словам, белорусская сторона также рассматривает возможность поставок нефти из Казахстана. Однако, по его словам, Россия не дает согласие на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.

Об этом он заявил на совещании по вопросам повышения эффективнoсти реализации нефтепродуктов на экспорт.

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