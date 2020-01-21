Задержан глава отделения ПФР по Красноярскому краю Денис Майборода
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Правоохранительные органы задержали главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, передает РИА «Новости».
«Управляющий отделением пенсионного фонда по краю задержан», — сказал источник в правоохранительных органах.
Причины задержания Майбороды не сообщаются.
В 2018 год региональный Следственный комитет сообщал об аресте заместителя управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексея Трофима по делу о хищении свыше 70 млн рублей.