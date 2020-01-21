Задержан глава отделения ПФР по Красноярскому краю Денис Майборода

Правоохранительные органы задержали главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, передает РИА «Новости».

«Управляющий отделением пенсионного фонда по краю задержан», — сказал источник в правоохранительных органах.

Причины задержания Майбороды не сообщаются.

В 2018 год региональный Следственный комитет сообщал об аресте заместителя управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексея Трофима по делу о хищении свыше 70 млн рублей.