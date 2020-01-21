Роскомнадзор: в 2019 году изъято 56,5 тыс. незаконно распространяемых SIM-карт

Эксклюзив

В 2019 году в ходе совместной проверки сотрудники Роскомнадзора МВД России изъяли более 83,7 тыс. незаконно продаваемых SIM-карт. Об этом говорится в пресс-релизе федеральной службы по надзору, поступившем в «Газету.Ru».

В общей сложности было проведено 2,162 совместных мероприятия по пресечению незаконной реализации SIM-карт операторов мобильной связи.

В большинстве случаев злоумышленники продавали SIM-карты без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Также в прошлом году выявлено 618 прецедентов (в 2018 году – 1 164), когда SIM-карты незаконно продавались в интернете.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Перепись сим-карт: Госдума взялась за номера

— «Цифровой концлагерь»: зачем сканировать лицо при покупке SIM-карт