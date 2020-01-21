Пенсионеров в 2019 году стало меньше, рассказал глава ПФР

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что после внесения изменений в пенсионную систему в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше. Об этом сообщает «Российская газета».

По его словам, за предыдущий год было назначено более миллиона пенсий, из них 830 тысяч — по старости.

Согласно прогнозам, с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году, выход на пенсию в 2020 году отложится у 800 тысяч человек.

При этом в долгосрочной перспективе, как отмечает глава ПФР, количество выходящих досрочно на пенсию людей будет увеличиваться. Это связано с грядущими изменениями. Так, с 2021 года в 56 лет на пенсию будут выходить матери четырех и более детей, а спустя два года 57-летние матери троих детей.

До этого Дроздов предсказал рост пенсий более чем на 18%.