В Госдуме выступили с инициативой запрета коллекторских агентств

Депутаты Государственной Думы выступили с инициативой о запретите деятельности коллекторских агентств на территории России. Об этом пишет «Российская газета».

Одним из авторов законодательной идеи стал член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы Сергей Вострецов. Он сказал, что считает необходимым запретить на территории РФ деятельность организаций, занимающихся преимущественно возвратом просроченной задолженности.

Он объяснил данную необходимость тем, что количество жалоб на взыскателей задолженностей с января по октябрь 2019 года выросло на 35% по сравнению с 2018 годом и продолжает расти.

Вострецов подчеркнул, что коллекторы зачастую действуют неправомерно, применяют угрозы и шантаж.

По его словам, это свидетельствует о криминализированности рынка коллекторских услуг и неэффективности мер по его регулированию.

Отмечается, что проект федерального закона «О запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником» в ближайшее время внесут на рассмотрение нижней палаты российского парламента.

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