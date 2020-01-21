Названы самые популярные сферы деятельности у молодых бизнесменов России

В Российском центре содействия молодежному предпринимательству назвали самые распространенные сферы деятельности молодых бизнесменов. Об этом сообщает RT.

Так, самой распространенной сферой деятельности среди молодых предпринимателей России является сфера услуг – создание спортивного клуба, сети кафе, караоке или юридического агентства.

Кроме того, популярно социальное предпринимательство. Среди реализованных такого рода проектов — сеть пансионатов для пожилых людей и инвалидов, театр с интерактивными спектаклями на социальную тематику, центр детского массажа и мануальной терапии.

Еще одна активно интересующая тема молодых бизнесменов — интернет-предпринимательство, куда вошли такие проекты, как компания-разработчика программного обеспечения, дизайнерская компания и интернет-маркетинговое агентство.

Отмечается, что средний возраст молодого предпринимателя в России — 27 лет.