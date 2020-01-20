Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Отменены аресты и обеспечительные меры в отношении активов «Газпрома» в Европе, принятые по искам «Нафтогаза Украины», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы компании.

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в «Газпроме».

20 декабря в результате трехсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии был подписан протокол, предусматривающий подписание транзитного договора на 5 лет, выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине и отказ сторон от взаимных претензий.

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