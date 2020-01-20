Делягин оценил увеличение доли «Роснефти» в НПЗ Bayernoil

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал увеличение «Роснефтью» своей доли в НПЗ Bayernoil.

«Роснефть» с момента создания собственного дочернего общества в Германии в 2017 году продолжает успешное развитие на этом рынке. Как мы знаем, в 2018 году российская компания начала в Германии реализацию собственной битумной продукции, в 2019 году – приступила к прямым продажам других нефтепродуктов (бензин, дизель, СУГ, мазут и др.), начала заправлять самолеты в немецких аэропортах собственным авиатопливом, — говорит Делягин. — В этом контексте увеличение доли в баварском НПЗ Bayern Oil выглядит логичным и правильным шагом для укрепления позиций в стране»

С закрытием сделки «Роснефть» нарастила свою долю в перерабатывающих мощностях НПЗ почти до 3 млн тонн в год, отметил эксперт.

«Компания уже завоевала рынок Баварии – одного из крупнейших промышленных центров Германии, — констатировал Делягин. — Дочка «Роснефти» является одним из ведущих поставщиком нефтепродуктов федеральной земли Бавария, активно поставляет сюда битум для строительства автобанов, а также авиационное топлива в аэропорт Мюнхена. Думаю, что теперь «Роснефть» продолжит расширять географию своей деятельности и клиентскую базу, продвигаясь южнее, например, в Австрию».