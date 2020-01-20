Рубль повысился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
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После открытия торговой сессии рубль показал положительную динамику к евро и доллару, гласят данные Мосбиржи.
По данным на 10.06 по мск., курс доллара снизился на 12 коп. и составил 61,43 руб. В свою очередь, курс евро уменьшился на 6 коп. до 68,20 руб.
Стоимость нефти Brent повысилась на 1,2% до 65,62 доллара за баррель.
Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
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