Китай обозначил свою выгоду от первой фазы торговой сделки с США
В Китае признались, что первая фаза торговой следки с Соединенными Штатами является важной и принесет выгоду стране. Об этом заявила официальный представитель Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Мэн Вэй, передает ТАСС.
По ее словам, в рамках сделки Китай увеличит импорт из США, в соответствии с установленными требованиями китайско-американского торгового соглашения. Вэй отметила, что это позволит удовлетворять спрос потребителей на качественные товары и услуги.
«Повысится конкурентоспособность нашего внутреннего рынка, рост качества представленных на нем товаров и услуг», — добавила она.
По мнению Вэй, китайская и американская стороны хорошо дополняют друг друга в макроэкономической структуре и не только.
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