Экс-супруга Абрамовича cправила свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вступила в брак с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Отмечается, что свадьба состоялась на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.

До этого в СМИ появилась информация, что пара расписалась.

Как известно, в 2017 году Абрамович и Жукова развелись, пробыв в браке десять лет.

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