Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центра развития здравоохранения Московской школы управления «Сколково».

При этом издержки Израиля по данному вопросу равны $482 млн, США — $170 млрд, Канады — $16,2 млрд.

Отмечается, что в России на курильщиков расходуется на 28,8% средств больше, чем на некурящих.

В том случае, если бы в стране не было ни одного курящего человека, государственные расходы на здравоохранение сократились бы на 7,9% в год.

По данным исследования, примерно 15,1% смертельных случаев связанны именно с курением. Касательно мужчин, в более 24% случаях умирают из-за данной вредной привычки, у женщин — 5,1% и, при этом, 2,7% — от пассивного курения.

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