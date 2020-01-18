Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление главы МВФ в Институте мировой экономики Петерсона в Вашингтоне.

По словам Георгиевой, приближается новый виток глобального экономического кризиса, связанный с нестабильностью финансового сектора и распространением неравенства.

Несмотря на сокращение разрыва в доходах между странами, в мире продолжает расти неравенство между группами населения, отметила глава МВФ. Она подчеркнула, что данная тенденция напоминает ситуацию XX века, когда интеграция и развитие технологий привели сначала к экономическому процветанию, а затем «к финансовой катастрофе».

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