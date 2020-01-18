Мадуро намерен открыть в Венесуэле казино со ставками в криптовалюте
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в Каракасе появится казино со ставками в венесуэльской криптовалюте петро. Об этом сообщает издание El Nuevo Herald.
Отмечается, что международное казино появится в отеле Humboldt.
Он добавил, что все доходы от него будут направлены на здравоохранение и образование.
Мадуро также отметил, что ставки можно будет сделать лишь данной «конвертируемой валюте», на нее можно будет обменять «юань, иену, доллары, евро или любую другую криптовалюту».
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