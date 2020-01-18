Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов. Об этом сообщает «Российская газета».

Министерство экономического развития прогнозирует увеличение пенсий на 3% в 2020 году, на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году, отметил Дроздов. Он подчеркнул, что средняя пенсия в 2022 году составит 18 290 рублей.

При этом, по словам главы ПФР, если инфляция окажется ниже прогнозируемых значений, рост пенсии в реальном выражении будет еще выше.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— План или пропал: чего не хватает новой пенсионной системе

— Минфин намерен внести в правительство проект новой пенсионной системы в марте

— Правительство не включило законопроект о новых пенсиях в план на 2020 год