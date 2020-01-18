S&P: темпы роста ВВП России вырастут до 1,8% в 2020 году

В конце 2020 года темпы роста ВВП страны повысятся до 1,8%. Об этом заявило международное рейтинговое агентство Standart&Poors, передает ТАСС.

По данным агентства, такой показатель должен появиться с учетом эффекта низкой базы, а также из-за «смягчения денежной и кредитной бюджетной политики в России».

«Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8%», — подчеркнуло агентство.

Однако специалисты считают, что темпы могут быть и выше в среднесрочной перспективе. По их мнению, прогнозирование экономического роста России остается хуже, чем для других стран с похожим уровнем экономического развития.

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